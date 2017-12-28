... وإلى مزيد من القدرات

إعداد: باسكال معوّض بومارون

أقيم في نادي الرتباء المركزي- الفياضية، حفل تخريج دفعة من العسكريين الذين تابعوا بنجاح دورات تدريبية في مجال التعاون العسكري - المدني «CIMIC» بإشراف فريق تدريب إيطالي متخصّص، وذلك بحضور العميد الركن الطيار جوزيف ابراهيم ممثلًا العماد جوزاف عون قائد الجيش، ووفد من السفارة الإيطالية برئاسة السفير Massimo Marotti، وعدد من الضباط. وقد أثنى العميد الركن الطيار ابراهيم على جهود الفريق الإيطالي خلال الدورة، وعلى الدور الأساسي الذي تؤديه السفارة الإيطالية لتعزيز علاقات التعاون بين الشعبين والجيشين الصديقين، متوجهًا بالتقدير الى السلطات الإيطالية على دعمها المستمر للجيش اللبناني، وتضحيات وحدتها العسكرية العاملة في جنوب لبنان.

من جهته أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا ثقة سلطات بلاده بالجيش اللبناني، ومواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الإيطالية المقدّمة له، دعمًا لجهوده في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان.