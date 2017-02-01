... وبطولة الجيش في الثلاثي الحديث للضباط

إعداد: روجينا خليل الشختورة

صُنف لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول في بطولة الجيش في الثلاثي الحديث للضباط، جاء بعده مقر عام الجيش في المركز الثاني، وفوج مغاوير البحر في المركز الثالث. وفي التصنيف الإفرادي للفئات، جاءت النتائج على النحو الآتي:



• الفئة أولى – ذكور: حل الملازم روي يمين من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، الملازم إدكار موللر من فوج مغاوير البحر في المركز الثاني، والملازم البحري طارق هاشم من القوات البحرية في المركز الثالث.



• الفئة الثانية – ذكور: حل الملازم أول رامي الحويك من فوج المغاوير في المركز الأول، الملازم أول هاني عيسائي من لواء المشاة الحادي عشر في المركز الثاني، والملازم أول شادي السمعاني من فوج المدرعات الأول في المركز الثالث.



• الفئة الثانية - إناث: حلت الملازم أول المهندس ستيفاني أبي خليل من مديرية الهندسة في المركز الأول.



• الفئة الثالثة – ذكور: حل النقيب جميل سعاده في المركز الأول، النقيب أيوب زغيب في المركز الثاني، والنقيب طوني قحوش في المركز الثالث، جميعهم من لواء الحرس الجمهوري.

• الفئة الثالثة – إناث: حلت الملازم أول الطبيب سمنتا عواد من منطقة جبل لبنان في المركز الأول.



• الفئة الرابعة – ذكور: حل كل من الرائد نديم جفال والرائد نقولا الخباز من مقر عام الجيش في المركزين الأول والثاني، والمقدم علي أبو حمدان من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



• الفئة الخامسة – ذكور: حل الملازم أول علي فتوني من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، وكل من النقيب روبير القرعان والملازم أول شاهين حاكمه من مقر عام الجيش في المركزين الثاني والثالث.



• الفئة السادسة – ذكور: حل العقيد الركن البحري الياس القزي من القوات البحرية في المركز الأول، العقيد الركن زياد حريقه من مقر عام الجيش في المركز الثاني، والملازم أول أوساما الصياح من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



• الفئة السابعة – ذكور: حل العميد الركن الياس حنا من مقر عام الجيش في المركز الأول، العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء المشاة الثاني عشر في المركز الثاني، والعميد الركن فاتك السعدي من مقر عام الجيش في المركز الثالث.