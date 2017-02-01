ورشة عمل في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بعنوان: سياسة التقاعد والحماية الإجتماعية

الخميس, 16 شباط 2017

أقام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بتاريخ اليوم، ورشة عمل في قاعة محاضرات المركز بعنوان: "سياسة التقاعد والحماية الإجتماعية"، حضرها وزير العمل النائب محمد كبارة ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، وشارك فيها اختصاصيون وأكاديميون وممثلون عن الجهات الضامنة والقطاع الخاص ووزارات: العمل والمالية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من الضباط.

استهلت الورشة بكلمة لمدير المركز العميد الركن فادي أبي فراج، رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية الحماية الاجتماعية التي تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الإستقرار الأمني والسياسي، وتؤدي دوراً إيجابياً على صعيد ترسيخ الشعور الوطني بالإنتماء إلى دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

ثم ألقى الوزير كبّارة كلمة أكّد فيها أن الحقوق الأساسية للمواطنين ليست منّة من أرباب العمل أو من الدولة، بل هي واجب عليهم الالتزام به، وعلى مجلس النواب إقرار مشروع الحماية الاجتماعية. كما ألقى النائب مجدلاني كلمة أشار فيها إلى الخريطة الصحية الاجتماعية القائمة في لبنان، وقدّم ثلاثة اقتراحات تتعلق بالبطاقة الصحية للشريحة غير المضمونة في أي نظام صحي، وتأمين العناية الصحية للمضمون بعد سن التقاعد بالإضافة إلى ضمان الشيخوخة، كذلك ألقى عدد من المسؤولين في إدارات رسمية وخاصة تعنى بالشأن الاجتماعي كلمات حول موضوع الورشة.

بعدها جرت حلقة نقاش، تناول فيها المشاركون الواقع الحالي لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية والجهات الضامنة وسن التقاعد في لبنان والمعطيات المتوافرة عنه، وكيفية تطويره من خلال مقاربات علمية وواقعية.

ثم عقدت جلسة ختامية عرض فيها العميد الركن أبي فراج البيان الختامي والتوصيات.