... وفي بطولة الملاكمة للدرجة الأولى

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك فريق الجيش في بطولتَي لبنان للملاكمة (للدرجتين الأولى والثانية) اللتين نظّمهما الاتحاد اللبناني للعبة، في قاعته في مدينة كميل شمعون الرياضية – بئر حسن. وحل في المركز الأول من بين تسعة أندية مشاركة في بطولة الدرجة الأولى، وفي المركز الثالث من بين 15 ناديًا مشاركًا في بطولة الدرجة الثانية. أمّا نتائج العسكريين الإفرادية فجاءت على النحو الآتي:

- بطولة الدرجة الأولى: حل في المركز الأول كل من الرقيب حسن طحان من فوج المغاوير، والرقيب أحمد عثمان من فوج المدرعات الأول، والمجند الممددة خدماته قاسم المقداد من فوج التدخل السادس، والجندي علاء الدين الضناوي من فوج التدخل الأول، كل عن وزنه.

- بطولة الدرجة الثانية: حل المجند الممددة خدماته عمر النجار من القوات الجوية، والعريف أدهم حسن من فوج المدفعية الثاني في المركز الأول كل عن وزنه، والمجند الممددة خدماته رشاد العيناتي من فوج التدخل الأول في المركز الثاني.