وقفة في مرفأ بيروت بعد مرور شهر على الانفجار وتدشين نصب تخليدا لذكرى الشهداء

الجمعة, 04 أيلول 2020

تحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ، نظّمت قيادة الجيش وقفة رمزية في مكان الانفجار قرب الاهراءات، حيث اقامت نصباً تخليداً لذكراهم حمل اسم "وفاء لبيروت".

وحضر قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام مرفأ بيروت باسم القيسي ومدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري ومدير عام الدفاع المدني ريمون خطار ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والمدير العام جورج كتّاني وقائد فوج اطفاء بيروت العقيد نبيل خنكرلي، اضافة الى عدد من ذوي الشهداء وبعض الجرحى الذين اصيبوا في الانفجار وذويهم ، وعدد من ضباط الجيش الذين ساهموا بأعمال المسح والانقاذ وتنظيف المرفأ.

بداية وضع العماد عون اكليلاً على النصب التذكاري، وأنار الشعلة، ثمّ أطلقت حضيرة تكريم الشهداء إحدى وعشرين طلقة تخليداً لذكراهم، بعد ذلك عزفت موسيقى الجيش معزوفة الموتى، ثم لازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء.

وعند السادسة وسبع دقائق، وقف الجميع دقيقة صمت عن ارواح الشهداء وعلى نية شفاء الجرحى، ثم وضع الحضور وردة بيضاء على النصب.