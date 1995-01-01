‏توقيف مطلوب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة الليلكي ــــ بعبدا

الأحد, 26 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 25 /3 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي ــــ بعبدا منزل المواطن ‏‏(ع.ز.) وأوقفته كونه مطلوباً بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار ‏وإصابة مؤهل في قوى الأمن الداخلي. وقد ضبطت داخل منزله 180 عبوة من مادة الباز ‏كوكايين، و7 كرات متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، و4 مظاريف سيلفيا، و4 هواتف ومبلغاً من ‏المال.‏

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏