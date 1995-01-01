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توقيف مطلوب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة الليلكي ــــ بعبدا
الأحد, 26 آذار 2023
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 25 /3 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي ــــ بعبدا منزل المواطن (ع.ز.) وأوقفته كونه مطلوباً بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار وإصابة مؤهل في قوى الأمن الداخلي. وقد ضبطت داخل منزله 180 عبوة من مادة الباز كوكايين، و7 كرات متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، و4 مظاريف سيلفيا، و4 هواتف ومبلغاً من المال.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.