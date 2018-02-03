مجلة الدفاع الوطني - أعداد خاصة

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العدد 11 - كانون الأول 2017
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

الفهرس

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺪوة  "اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/١٢/١٣

2

تقديم الندوة: المقدم الركن رامي الأيوبي

4

ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، العميد الركن فادي أبي فرّاج

5

كلمة بإسم "بيت الفكر - أسسيّة كمال يوسف الحاج" والهيئة التنظيمية للمئوية، الاستاذ انطوان مكرزل

8

محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها الفلسفي الجوهري، الدكتور الياس ديب الحاج

12

محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها العسكري الوجودي، العميد المتقاعد ناجي عارف ملاعب

17

محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها الدستوري الوطني، القاضي أنطوان نصري مسرّة.

23
مداخلة ونقاش من قبل الحضور

27
توزيع الدروع التكريمية للمحاضرين

38
 
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