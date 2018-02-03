مجلة الدفاع الوطني - أعداد خاصة
العدد 11 - كانون الأول 2017
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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الفهرس
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺪوة "اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/١٢/١٣
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2
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تقديم الندوة: المقدم الركن رامي الأيوبي
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4
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ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، العميد الركن فادي أبي فرّاج
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5
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كلمة بإسم "بيت الفكر - أسسيّة كمال يوسف الحاج" والهيئة التنظيمية للمئوية، الاستاذ انطوان مكرزل
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8
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محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها الفلسفي الجوهري، الدكتور الياس ديب الحاج
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12
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محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها العسكري الوجودي، العميد المتقاعد ناجي عارف ملاعب
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17
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محاضرة بعنوان: "كمال ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج" واﻟﻘﻮمية اللبنانية الإنسانية في بعدها الدستوري الوطني، القاضي أنطوان نصري مسرّة.
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23
|مداخلة ونقاش من قبل الحضور
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27
|توزيع الدروع التكريمية للمحاضرين
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38