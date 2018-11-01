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Published by lebarmy8 on خميس, 01/11/2018 - 13:29
كذلك، استقبل سفيرة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيّدة تريسي شمعون، في حضور رئيس الغرفة العسكرية العميد الركن بشارة الخوري ورؤساء دوائر: العلاقات العامة والإعلام، والملحقين العسكريين والشؤون القانونية، والقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني.
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كذلك، استقبل سفيرة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيّدة تريسي شمعون، في حضور رئيس الغرفة العسكرية العميد الركن بشارة الخوري ورؤساء دوائر: العلاقات العامة والإعلام، والملحقين العسكريين والشؤون القانونية، والقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني.
وجرى خلال اللقاء عرض للاتفاقات المزمع عقدها بين لبنان والأردن، والمتعلّقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين.
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