أعمــــال نظم المعلومات الجغرافيــة (GIS)

المستندات المرفقة و أماكن إنجازها:

  • تحدد في حينه بناءً لاتفاقية بين مديرية الشؤون الجغرافية وصاحب العلاقة.

آلية سير الملف:

  • يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه وتستلم المعاملة من المديرية المذكورة.

مــدة إنجــازه:

  • مدة العمل تعتمد على حجم أعمال الـ GIS المطلوبة.

الرسم المتوجب:

نوع العمل

السعر

ملاحظات

صورة جوية أو فضائية حديثة

يحدد في حينه

إستناداً للمساحة المراد تصويرها ودقتها ووضوحها

تحويل خريطة العقارية النهائية إلى نظام GIS

يحدد في حينه

السعر للكلم مربع

أو رقمية

يحدد في حينه

السعر للكلم مربع

الحصول على أسماء المالكين وربطها بطبقة العقارات

يحدد في حينه

استناداً لرسوم المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية

طبقة الانهر والينابيع والآبار والسدود ... الخ

يحدد في حينه

السعر للكلم مربع

طبقة مناسب الإرتفاعات

يحدد في حينه

 

البنى التحتية (مياه- هاتف- كهرباء- إنارة عامة- محولات- مستوعبات- والنفايات واللوحات الإعلامية...)

يحدد في حينه

أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والسياحية...ألخ

يحدد في حينه

أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إحداثيات نقاط مستشفيات- مدارس.... ألخ

يحدد في حينه

 

إنزال التخطيطات والمناطق الإرتفاقية على الخرائط العقارية النهائية

يحدد في حينه

أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إستخراج الطرق من الصورة والتحقق الميداني من نوعها وعرضها

يحدد في حينه

أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إستخراج المنشآت من الصورة والتحقق الميداني منها

يحدد في حينه

أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع
 
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