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أعمــــال نظم المعلومات الجغرافيــة (GIS)
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها:
- تحدد في حينه بناءً لاتفاقية بين مديرية الشؤون الجغرافية وصاحب العلاقة.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه وتستلم المعاملة من المديرية المذكورة.
مــدة إنجــازه:
- مدة العمل تعتمد على حجم أعمال الـ GIS المطلوبة.
الرسم المتوجب:
|
نوع العمل
|
السعر
|
ملاحظات
|
صورة جوية أو فضائية حديثة
|
يحدد في حينه
|
إستناداً للمساحة المراد تصويرها ودقتها ووضوحها
|
تحويل خريطة العقارية النهائية إلى نظام GIS
|
يحدد في حينه
|
السعر للكلم مربع
|
أو رقمية
|
يحدد في حينه
|
السعر للكلم مربع
|
الحصول على أسماء المالكين وربطها بطبقة العقارات
|
يحدد في حينه
|
استناداً لرسوم المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية
|
طبقة الانهر والينابيع والآبار والسدود ... الخ
|
يحدد في حينه
|
السعر للكلم مربع
|
طبقة مناسب الإرتفاعات
|
يحدد في حينه
|
|
البنى التحتية (مياه- هاتف- كهرباء- إنارة عامة- محولات- مستوعبات- والنفايات واللوحات الإعلامية...)
|
يحدد في حينه
|
أكثر من 400مبنى/كلم مربع
|
من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع
|
أقل من 250مبنى/كلم مربع
|
مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والسياحية...ألخ
|
يحدد في حينه
|
أكثر من 400مبنى/كلم مربع
|
من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع
|
أقل من 250مبنى/كلم مربع
|
إحداثيات نقاط مستشفيات- مدارس.... ألخ
|
يحدد في حينه
|
|
إنزال التخطيطات والمناطق الإرتفاقية على الخرائط العقارية النهائية
|
يحدد في حينه
|
أكثر من 400مبنى/كلم مربع
|
من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع
|
أقل من 250مبنى/كلم مربع
|
إستخراج الطرق من الصورة والتحقق الميداني من نوعها وعرضها
|
يحدد في حينه
|
أكثر من 400مبنى/كلم مربع
|
من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع
|
أقل من 250مبنى/كلم مربع
|
إستخراج المنشآت من الصورة والتحقق الميداني منها
|
يحدد في حينه
|
أكثر من 400مبنى/كلم مربع
|
من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع
|
أقل من 250مبنى/كلم مربع