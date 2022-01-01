أعمــــال نظم المعلومات الجغرافيــة (GIS)

نوع العمل السعر ملاحظات

صورة جوية أو فضائية حديثة يحدد في حينه إستناداً للمساحة المراد تصويرها ودقتها ووضوحها

تحويل خريطة العقارية النهائية إلى نظام GIS يحدد في حينه السعر للكلم مربع

أو رقمية يحدد في حينه السعر للكلم مربع

الحصول على أسماء المالكين وربطها بطبقة العقارات يحدد في حينه استناداً لرسوم المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية

طبقة الانهر والينابيع والآبار والسدود ... الخ يحدد في حينه السعر للكلم مربع

طبقة مناسب الإرتفاعات يحدد في حينه

البنى التحتية (مياه- هاتف- كهرباء- إنارة عامة- محولات- مستوعبات- والنفايات واللوحات الإعلامية...) يحدد في حينه أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والسياحية...ألخ يحدد في حينه أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إحداثيات نقاط مستشفيات- مدارس.... ألخ يحدد في حينه

إنزال التخطيطات والمناطق الإرتفاقية على الخرائط العقارية النهائية يحدد في حينه أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إستخراج الطرق من الصورة والتحقق الميداني من نوعها وعرضها يحدد في حينه أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع

أقل من 250مبنى/كلم مربع

إستخراج المنشآت من الصورة والتحقق الميداني منها يحدد في حينه أكثر من 400مبنى/كلم مربع

من 250 إلى 400 مبنى/كلم مربع