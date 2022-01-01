المطابع العسكرية

صدر تعميم رقم 20/97 من رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات باعتماد مطابع الجيش في مديرية الشؤون الجغرافية لطبع كافة منشوراتها ومطبوعاتها.

قدرات المطبعة العسكرية:

تقوم المطبعة العسكرية بطبع كافة المطبوعات العائدة لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني. كما تقوم بالطبع لمعظم الإدارات العامة لقاء دفع البدل بالإضافة إلى رسم وطبع كافة الخرائط.

كلفة الطبع:

تكلف لجنة من مديرية الشؤون الجغرافية بدراسة كلفة الطبع في الأسواق المحلية معتمدة بذلك على أسعار المواد الولية وكلفة اليد العاملة وتضاف نسبة من خمسة إلى عشرة بالمائة على أعمال الطباعة وترفع إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للتجهيز للموافقة.

كيفية الدفع:

تقوم كل وزارة أو إدارة بعد استلام المطبوعات العائدة لها بتصفية المبالغ المتوجبة لمديرية الشؤون الجغرافية والناتجة عن تأمينها المطبوعات أو المشتريات من الإعتمادات الملحوظة في موازنة هذه الإدارة والمخصصة للمطبوعات وتصدر وزارة المالية حوالة الدفع لصالح مديرية الشؤون الجغرافية.

إذا كان مصدر الأموال سلفات مجزئة يمكن قبض قيمة الأعمال المنفذة بموجب شيك لصالح مديرية الشؤون الجغرافية.

آلية سير الملف:

يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه وتستلم المعاملة من المديرية المذكورة.

مــدة إنجــازه:

يحدد في حينه.

الرسم المتوجب: