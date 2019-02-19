تعليمات ترخيص إستيراد طائرات التحكم عن بُعد

1- الغاية من هذه التعليمات:

أ – تقوم القوات الجوية بالكشف على عتاد الطيران قبل إدخاله إلى الاراضي اللبنانية لإقتراح المناسب بشأنه. وذلك من خلال تصنيفه "كألعاب" يمكن إدخاله إلى الاراضي اللبنانية دون أي قيد، ومن ضمن باقي الاصناف التي يستوجب إدخالها بعض القيود. (الجدول رقم 1)

ب- تهدف هذه التعليمات إلى وضع آلية للكشف على العتاد المدرج ضمن صلاحية القوات الجوية وتحديد القيود الواجب وضعها لإستيراد هذا العتاد.

ج- يقصد بعبارة "عتاد الطيران" أينما وردت، كافة المركبات الجوية والعتاد العائد لها.

2- تصنيف عتاد الطيران :

يمكن تصنيف عتاد الطيران وفقاً للانواع التالية:

‌أ- فئة أولى العتاد الذي يشمل الألعاب.

‌ب- فئة ثانية ويشمل العتاد المخصص للإستعمال المدني وعتاد الهواة والعتاد الرياضي، ... الخ.

‌ج- فئة ثالثة، اي انه يشكل عتاداً عسكرياً بحد ذاته أو أن إستخدامه يمكن أن يتعارض مع مقتضيات الاعمال العسكرية اوالامنية والعتاد الذي يتميز بمواصفات متطورة والذي تنوي الجهة المستوردة (جامعة، معهد، مركز ابحاث ...الخ) إستخدامه لإجراء ابحاث او دراسات علمية.

3- الآلية المتبعة:

تهدف هذه الآلية إلى وضع أطر واضحة لعمل القوات الجوية فيما خص الكشف على الطرود والبضائع المستوردة وبعد الكشف ترفع القوات الجوية أحد الاقتراحات التالية:

اولاً: اذا تبيّن أن مواصفات العتاد تندرج ضمن الفئة الأولى يُرفع اقتراح ادخال هذا العتاد دون أية قيود.

ثانياً: إذا تبين ان مواصفات العتاد تندرج ضمن العتاد المصنف "فئة ثانية" يُقترح إدخال العتاد بعد تقديم المستندات التالية:

( أ )- الجهة المستوردة "فرد":

1- صورة عن هوية المستورد.

2- بطاقة انتساب إلى احد نوادي الهواة الخاص بالعتاد المستورد.

3- التوقيع على التعهد المرفق ربطاً.

(ب)- الجهة المستوردة "شركة، مؤسسة، ...الخ":

1- صورة عن هوية ممثل الشركة أو صاحب المؤسسة.

2- صورة عن الإذاعة التجارية أو تسجيل المؤسسة.

3- تصريح عن الغاية من استيراد هذا العتاد.

4- التوقيع على التعهد المرفق ربطاً.

ثالثاً: إذا تبيّن أن مواصفات العتاد تندرج ضمن الفئة الثالثة أو إذا رغبت الجهة المستوردة استعمال العتاد المستورد خارج إطار تعليمات الإستخدام الخاصة به:

( أ )- فيما خص الطائرات المروحية والمكبسية:

السماح بإدخال هذا الصنف من العتاد للشركات الحاصلة على ترخيص مسبق من الوزارات صاحبة الصلاحية (مثلا وزارة الدفاع الوطني، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والنقل،...).

(ب)- فيما خص العتاد الذي تتخطى قدراته المواصفات المذكورة في جدول مواصفات تصنيف العتاد الجوي :

- طائرات التحكم عن بُعد المتطورة.

- الطائرات الشراعية المزودة بمحرك او بوسائل إقلاع وهبوط من مختلف المناطق كالبحر مثلا او لديها إمكانية تحميل عديد وعتاد.

- المناطيد.

- المظلات الهوائية.

يتوجب على الجهة المستوردة "شركة، مؤسسة، معهـد تعليمي، مركز أبحاث، ...الخ" التقدم من قيادة الجيش بطلب ترخيص مسبق لإستيراد هذا العتاد مع المستندات التالية:

1- صورة عن هوية ممثل الشركة أو صاحب المؤسسة.

2- صورة عن الإذاعة التجارية أو تسجيل المؤسسة (معهد تعليمي، مركز أبحاث، ...).

3- تصريح عن الغاية من إستيراد هذا العتاد.

4- التوقيع على تعهد وفقاً للجدول رقم /2/ المرفق ربطاً.

ويقتضي على القوات الجوية رفع الاقتراح الذي تراه مناسباً الى قيادة الجيش – اركان الجيش للتجهيز لإستصدار القرار وذلك بعد درس المواصفات الفنية لهذا العتاد وتبيان إمكانياته العملانية وتحديد الاستخدامات العسكرية الممكنة لهذا العتاد وإظهار بشكل واضح لا لبس فيه الثغرات والمعوقات التي تحول دون مراقبة العتاد والسيطرة على تحركاته.

4- تدابير إضافية:

- على الجهة المستوردة او المالك توقيع تعهد بتشغيل العتاد المستورد وفقاً لتعليمات الاستخدام الصادرة عن قيادة الجيش والتعهد بعدم نقل هذا العتاد إلى جهة اخرى سواء عن طريق البيع أو الهبة أو الوكالة أو التنازل أو الاعارة أو الايجار...الخ، الا بعد استحصال الجهة المنقول اليها العتاد على ترخيص استخدام من قيادة الجيش وتسليم قيادة الجيش (القوات الجوية) نسخة عن البيانات الخاصة بالجهة المنقول اليها هذا العتاد سواء اكانت "فرد" أو "شركة أو مؤسسة".

- عند إستيراد طائرات شراعية مع محرك، يجب الإستحصال على موافقة قيادة الجيش – اركان الجيش للعمليات إضافة إلى الإجازة المسبقة للاستيراد.

- في كافة الحالات، يُمنع إستعمال العتاد المستورد إلا بعد حصول المستخدم النهائي على ترخيص إستخدام صادر عن قيادة الجيش - القوات الجوية بعد عرضه على مديرية المخابرات.

- تنطبق على قطع غيار الطائرات ومحركاتها كافة المعايير والقيود للطائرات التي يشكل هذا العتاد قطعاً لها.

- عند قيام اي شركة او مؤسسة تجارية او علمية بتصنيع او تجميع اي نوع من انواع عتاد الطيران (طائرات مروحية ومكبسية، طائرات تحكم عن بعد، مناطيد، طائرات شراعية ...الخ) سواء بهدف الإستعمال المحلي او التصدير او التجارة، يجب عليها الاستحصال على موافقة قيادة الجيش قبل البدء بعملية التصنيع او التجميع بغية عدم بيع اي منتج في الاسواق المحلية يتعدى المواصفات المسموح بإستعمالها داخل البلاد، إضافة إلى اخذ الموافقة المسبقة للتصدير على ان يتم تحديد الجهة المصدر إليها. يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي يتضمن المستندات الرسمية للشركة او المؤسسة، الاوراق الثبوتية للممثلين القانونيين، عرض مفصل وواضح لمواصفات العتاد المنوي تصنيعه او تجميعه إضافة إلى الغاية منه على ان تتم دراسة الملف من قبل القوات الجوية ومواكبة كافة مراحل عملية التصنيع او التجميع ومدى إلتزامه بالموافقة الممنوحة له من قبل قيادة الجيش.