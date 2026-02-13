طلب الترخيص للتصوير الجوي

المستندات المطلوبة:

  • صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
  • صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
  • عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
  • صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
  • لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
  • المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة (مع ملف الطائرة وآلة التصوير ومواصفاتها).
  • لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).

المعلومات المطلوبة:

  • منطقة التصوير.
  • نوع الطائرة.
  • تاريخ وزمان التصوير (الإبلاغ لاحقاً عن أي تغيير قد يحصل في مواعيد عملية التصوير).
  • خط الطيران.
  • خط الإرتفاع.
  • تاريخ قدوم الطائرة إلى الأراضي اللبنانية وتاريخ المغادرة (في حال إستخدام طائرة قادمة من الخارج)
  • المؤسسة أو الجهة المستفيدة من التصوير.

ملاحظة:

  • ملف تصنيف المؤسسة ينظّم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.

آلية سير الملف:

  •  يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.

مــدة إنجــازه:

  • 30 يوماً.

الرسم المتوجب:

  • لا شيء.
تحميل الملف