طلب الترخيص للتصوير الجوي
المستندات المطلوبة:
- صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
- صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
- عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
- صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
- لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
- المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة (مع ملف الطائرة وآلة التصوير ومواصفاتها).
- لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).
المعلومات المطلوبة:
- منطقة التصوير.
- نوع الطائرة.
- تاريخ وزمان التصوير (الإبلاغ لاحقاً عن أي تغيير قد يحصل في مواعيد عملية التصوير).
- خط الطيران.
- خط الإرتفاع.
- تاريخ قدوم الطائرة إلى الأراضي اللبنانية وتاريخ المغادرة (في حال إستخدام طائرة قادمة من الخارج)
- المؤسسة أو الجهة المستفيدة من التصوير.
ملاحظة:
- ملف تصنيف المؤسسة ينظّم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.
مــدة إنجــازه:
- 30 يوماً.
الرسم المتوجب:
- لا شيء.