طلب وسائل الإعلام المحلية والأجنبية (المكتوبة و المرئية و المسموعة) اجراء تحقيق عن عمل في أماكن لها علاقة بالمؤسسة العسكرية (المطار، الموانئ، الحدود...)

المستندات المرفقة و أماكن إنجازها:

  • طلب حر يقدم من قبل صاحب العلاقة (مؤسسة كانت أم شخصي) يتضمن: نوع التحقيق المراد اجراءه، القطعة او الجهاز العسكري المعنية  بالتحقيق، الزمان،والهدف ( الغاية من التحقيق) على ان يوقع من السلطة صاحبة العلاقة مع رقم الهاتف للتمكن من التواصل معه.
  • صور عن هويات والبطاقات الصحافية لفريق العمل التابع لشركة او المؤسسة الاعلامية صاحبة الطلب.
  • رسالة تعريف بكافة عناصر فريق العمل من قبل الشركة او المؤسسة الاعلامية.
  • في حال وجود عناصر اجنبية من ضمن فريق العمل عليه تقديم صورة عن:
    • الباسبور.
    • ختم الدخول من الامن العام ( فور دخوله الى لبنان).
    • افادة تعريف (بالوظيفة التي يقوم بها) من وزارة الاعلام اللبنانية (فور دخوله الى لبنان).

 

آلية سير الملف:

  • يقدم الطلب عبر احدى الوسائل التالية:
    • شخصياً الى قيادة الجيش - امانة الاركان
    • البريد الالكتروني على العنوان:  press@lebarmy.gov.lb
    • فاكس مديرية التوجيه على الرقم: 424104/01
  • يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالقرار على همة مديرية التوجيه بناء على اتصال هاتفي او فاكس او كتاب خطي منها، أو عبر البريد الالكتروني على العنوان: press@ Lebarmy.gov.lb

مــدة إنجــازه

  • 3 اسابيع على الأقل من تاريخ تقديم الطلب مع كافة المستندات.

الرسم المتوجب:

  • لا يتوجب دفع أي رسم مالي.
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