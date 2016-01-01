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طلب وسائل الإعلام المحلية والأجنبية (المكتوبة و المرئية و المسموعة) اجراء تحقيق عن عمل في أماكن لها علاقة بالمؤسسة العسكرية (المطار، الموانئ، الحدود...)
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها:
- طلب حر يقدم من قبل صاحب العلاقة (مؤسسة كانت أم شخصي) يتضمن: نوع التحقيق المراد اجراءه، القطعة او الجهاز العسكري المعنية بالتحقيق، الزمان،والهدف ( الغاية من التحقيق) على ان يوقع من السلطة صاحبة العلاقة مع رقم الهاتف للتمكن من التواصل معه.
- صور عن هويات والبطاقات الصحافية لفريق العمل التابع لشركة او المؤسسة الاعلامية صاحبة الطلب.
- رسالة تعريف بكافة عناصر فريق العمل من قبل الشركة او المؤسسة الاعلامية.
- في حال وجود عناصر اجنبية من ضمن فريق العمل عليه تقديم صورة عن:
- الباسبور.
- ختم الدخول من الامن العام ( فور دخوله الى لبنان).
- افادة تعريف (بالوظيفة التي يقوم بها) من وزارة الاعلام اللبنانية (فور دخوله الى لبنان).
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب عبر احدى الوسائل التالية:
- شخصياً الى قيادة الجيش - امانة الاركان
- البريد الالكتروني على العنوان: press@lebarmy.gov.lb
- فاكس مديرية التوجيه على الرقم: 424104/01
- يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالقرار على همة مديرية التوجيه بناء على اتصال هاتفي او فاكس او كتاب خطي منها، أو عبر البريد الالكتروني على العنوان: press@ Lebarmy.gov.lb
مــدة إنجــازه
- 3 اسابيع على الأقل من تاريخ تقديم الطلب مع كافة المستندات.
الرسم المتوجب:
- لا يتوجب دفع أي رسم مالي.