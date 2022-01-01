حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الكندية إلى الجيش اللبناني

الثلاثاء, 07 أيار 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقيم في اللواء اللوجستي - كفرشيما حفل تسلّم عتاد مقدم هبة من السلطات الكندية إلى الجيش اللبناني بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum وقائد اللواء اللوجستي ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.

وأكدت السفيرة McCollum مواصلة كندا التعاون مع الجيش وتقديم مختلف أشكال الدعم له، نظرًا إلى دوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. كما شكر قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل السلطات الكندية على الهبة، معتبرًا أنّ لها أثرًا كبيرًا في تحسين الأداء والحفاظ على الجهوزية التامة في إطار تنفيذ المهمات العملانية والأمنية.