القادة

رودولف هيكل

تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت

اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية

الشهادات:
- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات
- اجازة جامعية في العلوم العسكرية
- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies

الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان

ألبوم

 

 

ترقيـاتـه

  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990
  • رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994
  • رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997
  • رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001
  • رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006
  • رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010
  • رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014
  • رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018
  • رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025

تشكيلاته

  • اللواء المشاة الحادي عشر- الكتيبة 113 إعتباراً من 27/4/1994
  • فوج المغاوير إعتباراً من 15/12/1994
  • آمر السرية 822 في لواء المشاة الثامن – الكتيبة 82 إعتباراً من 2/4/2001
  • فوج مغاوير البحر إعتباراً من 4/3/2002
  • منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 30/1/2009
  • كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان- دورة الاركان التاسعة والعشرون إعتباراً من 18/8/2014
  • منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 26/6/2015
  • رئيس القسم الثالث في لواء المشاة الاول إعتباراً من 14/12/2016
  • رئيس اركان لواء المشاة الثالث إعتباراً  من 12/3/2018
  • رئيس اركان لواء المشاة الاول إعتباراً من 20/8/2018
  • قائد لواء المشاة الاول إعتباراً من 22/3/2019
  • قائد قطاع جنوب الليطاني إعتباراً من 1/3/2023
  • مدير العمليات في أركان الجيش للعمليات إعتباراً من 10/6/2024

الدورات في الداخل

  • دورة مغوار- ضباط عام 1994
  • دورة آمر سرية عام 1998
  • دورة غطاس قتال عام 2003
  • دورة قائد كتيبة عام 2010
  • دورة تدريبية في مجال الاستخبارات عام 2012
  • دورة في ادارة الازمات ومكافحة الارهاب عام 2013
  • دورة اركان عام 2015

الدورات في الخارج

  • دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 10/6/1995 ولغاية 4/8/1995
  • دورة دراسية في بريطانيا إعتباراً من 9/10/1997 ولغاية 21/11/1997
  • دورة مشاة تأسيسية في الولايات المتحدة إعتباراً من 17/1/1999 ولغاية 28/5/1999
  • دورة غطس متقدمة في الباكستان إعتباراً من 1/8/2004 ولغاية 1/2/2005
  • دورة NESA Executive Seminar في الولايات المتحدة إعتباراً من 1/12/2008 ولغاية 20/12/2008
  • دورة اركان  في ماليزيا إعتباراً من 19/12/2015 ولغاية 10/12/2016

الاوسمة والتناويه والتهاني

  • وسام فجر الجنوب
  • وسام الوحدة الوطنية
  • وسام الحرب عدد 2
  • وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
  • المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002
  • وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
  • وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
  • وسام الجرحى عدد 2
  • وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
  • وسام مكافحة الارهاب
  • وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
  • وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى
  • وسام الارز الوطني من رتبة ضابط
  • مدالية الصليب التذكاري للمشاركة في مهمة حفظ السلام العسكرية في لبنان
  • وسام لما وراء البحار الفرنسي
  • وسام شرف القوات المشتركة لهيئة الاركان العامة للدفاع الايطالي
  • تنويه العماد قائد الجيش إحدى عشرة مرة
  • تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة
  • تهنئة قائد قطعة تسع مرات