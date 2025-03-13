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القادة
رودولف هيكل
تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت
اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية
الشهادات:
- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات
- اجازة جامعية في العلوم العسكرية
- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies
الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان
ترقيـاتـه
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990
- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994
- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997
- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001
- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006
- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010
- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014
- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018
- رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025
تشكيلاته
- اللواء المشاة الحادي عشر- الكتيبة 113 إعتباراً من 27/4/1994
- فوج المغاوير إعتباراً من 15/12/1994
- آمر السرية 822 في لواء المشاة الثامن – الكتيبة 82 إعتباراً من 2/4/2001
- فوج مغاوير البحر إعتباراً من 4/3/2002
- منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 30/1/2009
- كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان- دورة الاركان التاسعة والعشرون إعتباراً من 18/8/2014
- منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 26/6/2015
- رئيس القسم الثالث في لواء المشاة الاول إعتباراً من 14/12/2016
- رئيس اركان لواء المشاة الثالث إعتباراً من 12/3/2018
- رئيس اركان لواء المشاة الاول إعتباراً من 20/8/2018
- قائد لواء المشاة الاول إعتباراً من 22/3/2019
- قائد قطاع جنوب الليطاني إعتباراً من 1/3/2023
- مدير العمليات في أركان الجيش للعمليات إعتباراً من 10/6/2024
الدورات في الداخل
- دورة مغوار- ضباط عام 1994
- دورة آمر سرية عام 1998
- دورة غطاس قتال عام 2003
- دورة قائد كتيبة عام 2010
- دورة تدريبية في مجال الاستخبارات عام 2012
- دورة في ادارة الازمات ومكافحة الارهاب عام 2013
- دورة اركان عام 2015
الدورات في الخارج
- دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 10/6/1995 ولغاية 4/8/1995
- دورة دراسية في بريطانيا إعتباراً من 9/10/1997 ولغاية 21/11/1997
- دورة مشاة تأسيسية في الولايات المتحدة إعتباراً من 17/1/1999 ولغاية 28/5/1999
- دورة غطس متقدمة في الباكستان إعتباراً من 1/8/2004 ولغاية 1/2/2005
- دورة NESA Executive Seminar في الولايات المتحدة إعتباراً من 1/12/2008 ولغاية 20/12/2008
- دورة اركان في ماليزيا إعتباراً من 19/12/2015 ولغاية 10/12/2016
الاوسمة والتناويه والتهاني
- وسام فجر الجنوب
- وسام الوحدة الوطنية
- وسام الحرب عدد 2
- وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
- المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
- وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
- وسام الجرحى عدد 2
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
- وسام مكافحة الارهاب
- وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى
- وسام الارز الوطني من رتبة ضابط
- مدالية الصليب التذكاري للمشاركة في مهمة حفظ السلام العسكرية في لبنان
- وسام لما وراء البحار الفرنسي
- وسام شرف القوات المشتركة لهيئة الاركان العامة للدفاع الايطالي
- تنويه العماد قائد الجيش إحدى عشرة مرة
- تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة
- تهنئة قائد قطعة تسع مرات