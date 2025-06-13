متابعة توقيف المتورطين في إشكال مسلّح في طرابلس

الجمعة, 13 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 12 / 6 /2025 والمتعلق بتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح في طرابلس، وضمن إطار الملاحقة الأمنية ومتابعة توقيف المتورطين، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس منازل عدد منهم، وأوقفت المواطنين: (ر.ح.)، (م.ح.)، (و.ح.)، (م.س.ح.)، وضبطت سلاحًا وذخائر حربية.

في موازاة ذلك، يعمل الجيش على إخلاء شقق ومحال تجارية كان المتورطون يسيطرون عليها بالقوة دون وجه حق، ويفرضون خوات على مالكيها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.