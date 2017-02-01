مجلة الدفاع الوطني - أعداد خاصة
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الفهرس
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برنامج ورشة العمل بتاريخ 17 / 10 /2017
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2
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مقدّمة ورشة العمل: الإعلامية تانيا إسطفان
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4
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كلمة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، العميد الركن فادي أبي فرّاج
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6
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كلمة وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي
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10
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كلمة المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، السيّد فيليب لازاريني
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14
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كلمة المهندس نعمة افرام
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18
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(التحدّيات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والتربوية)
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23
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كلمة الدكتور غازي وزني
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25
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كلمة الأب فادي ضو
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31
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كلمة الأستاذ بول أبي راشد
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39
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كلمة الدكتور شفيق المصري
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46
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كلمة النقيب الأستاذ جورج جريج
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52
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كلمة الدكتور أنطوان صفير
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57
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كلمة العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر
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69
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كلمة ممثل المديرية العامة للأمن العام، العقيد إيلي الديك
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80
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كلمة ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد جوزيف مسلّم
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83
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كلمة ممثل قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن إبراهيم خنافر
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96
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كلمة الدكتور ناصيف حتّي
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104
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كلمة السفير خليل مكاوي
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107
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كلمة الدكتور زياد الصايغ
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110
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عرض التوصيات النهائية من قبل لجنة صياغة التوصيات
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123
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توزيع الدروع التكريمية للمحاضرين في حفل الإفتتاح
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125
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صور من مختلف النشاطات خلال الورشة
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130
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حفل الغداء في نادي الضباط - اليرزة
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131