كلمة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، العميد الركن فادي أبي فرّاج

كلمة وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي

كلمة المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، السيّد فيليب لازاريني