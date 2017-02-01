مجلة الدفاع الوطني - أعداد خاصة

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العدد 9 - تشرين الأول 2017
لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة

الفهرس

برنامج ورشة العمل بتاريخ 17 / 10 /2017

2

مقدّمة ورشة العمل: الإعلامية تانيا إسطفان

4

كلمة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، العميد الركن فادي أبي فرّاج

6

كلمة وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي

10

كلمة المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، السيّد فيليب لازاريني

14

كلمة المهندس نعمة افرام

18

(التحدّيات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والتربوية)

23

كلمة الدكتور غازي وزني

25

كلمة الأب فادي ضو

31

كلمة الأستاذ بول أبي راشد

39

كلمة الدكتور شفيق المصري

46

كلمة النقيب الأستاذ جورج جريج

52

كلمة الدكتور أنطوان صفير

57

كلمة العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر

69

كلمة ممثل المديرية العامة للأمن العام، العقيد إيلي الديك

80

كلمة ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد جوزيف مسلّم

83

كلمة ممثل قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن إبراهيم خنافر

96

كلمة الدكتور ناصيف حتّي

104

كلمة السفير خليل مكاوي

107

كلمة الدكتور زياد الصايغ

110

عرض التوصيات النهائية من قبل لجنة صياغة التوصيات

123

توزيع الدروع التكريمية للمحاضرين في حفل الإفتتاح

125

صور من مختلف النشاطات خلال الورشة

130

حفل الغداء في نادي الضباط - اليرزة

131
 
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