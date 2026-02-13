المطابع العسكرية

صدر تعميم رقم 20/97 من رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بإعتماد مطابع الجيش في مديرية الشؤون الجغرافية لطبع كافة منشوراتها ومطبوعاتها.

قدرات المطبعة العسكرية:

تقوم المطبعة العسكرية بطبع كافة المطبوعات العائدة لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني. كما تقوم بالطبع لمعظم الإدارات العامة لقاء دفع البدل بالإضافة إلى رسم وطبع كافة الخرائط.

آلية سير الملف:

يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا، ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه، وعلى ضوء ذلك تقوم المديرية بتنفيذ المطلوب.

مــدة إنجــازه:

يحدد في حينه.

الرسم المتوجب:

تكلف لجنة من مديرية الشؤون الجغرافية بدراسة كلفة الطبع في الأسواق المحلية معتمدة بذلك على أسعار المواد الاولية وكلفة اليد العاملة ،وتضاف نسبة من خمسة إلى عشرة بالمائة على أعمال الطباعة، وترفع إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للتجهيز للموافقة.

كيفية الدفع: