تصنيف المؤسسات أو الشركات التي تتعاطى أعمال التصوير الجوي والأعمال الطبوغرافية

المستندات المرفقة:

  • صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
  • صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
  • عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
  • صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
  • لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
  • المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة (مع ملف الطائرة وآلة التصوير ومواصفاتها).
  • لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).

ملاحظة:

  • ملف تصنيف المؤسسة ينظم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.

آلية سير الملف:

  • يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا، وتستلم المعاملة منها.

مــدة إنجــازه:

  • 30 يوماً.

الرسم المتوجب:

  • لا شيء.
تحميل الطلب