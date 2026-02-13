- En
تصنيف المؤسسات أو الشركات التي تتعاطى أعمال التصوير الجوي والأعمال الطبوغرافية
المستندات المرفقة:
- صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
- صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
- عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
- صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
- لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
- المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة (مع ملف الطائرة وآلة التصوير ومواصفاتها).
- لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).
ملاحظة:
- ملف تصنيف المؤسسة ينظم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا، وتستلم المعاملة منها.
مــدة إنجــازه:
- 30 يوماً.
الرسم المتوجب:
- لا شيء.