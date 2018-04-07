تعميم ضوابط استخدام الأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الشراعية على أنواعها

1- وجوب الاستحصال على التراخيص اللازمة،(على سبيل المثال ترخيص المديرية العامة للطيران المدني، ترخيص استيراد،

ترخيص استخدام، تراخيص أجهزة الاتصال...إلخ) وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية الإجراء.

2- وجوب التقيد بالشروط العامة وبنقاط الإقلاع والهبوط بعد التنسيق مع القوات الجوية.

3- وجوب التقيد بمعايير السلامة العامة واستعمال الطائرة بطريقة لا تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

4- وجوب التأمين على الطائرة في حال حدوث أي ضرر على الأشخاص المرافقين أو على الغير وممتلكاتهم.

5- حصر استخدام الطائرات الشراعية المجهزة بمحرك وقارب مطاطي فوق المياه وضمن مناطق محددة.

6- حصر استخدام الطائرة بالأشخاص الحائزين على تراخيص استخدام.

7- وجوب التقيد بالتوقيت والمناطق المحددة من قبل قيادة الجيش(حدود وارتفاع).

8- وجوب تجهيز الطائرات بأجهزة تعقب(Tracking System) تعمل بنظامين على الأقل،

(مثال: نظام يعمل على GPS وآخر على الشبكة الخليوية...إلخ)، وتأمين البرامج التشغيلية العائدة لها لمصلحة عمليات القوات الجوية،

وذلك على عاتق الجهة طالبة الترخيص باستثناء الطائرات الشراعية العادية.

9- وجوب تأمين وسيلة اتصال على الطائرة مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية وذلك بشكل دائم.

10- وجوب التنسيق مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية قبل /24/ ساعة، وقبل نصف ساعة من الإقلاع وعند الانتهاء.

11- وجوب التنسيق مع القوات البحرية في حال كانت الطائرة مزودة بمحرك وتقلع وتهبط فوق المياه.

12- إثبات قائد الطائرة الشراعية أهليته وكفاءته لممارسة الطيران الشراعي (شهادة طيار، شهادة كفاءة...إلخ).

13- في حال مخالفة التعهدات الموقعة أو التعليمات أو جهة استخدام الطائرة الشراعية، تفرض الإجراءات المناسبة بحق المخالفين

والتي تتراوح بين عدم السماح بطلعة جوية، إلى التوقف عن الطيران وصولاً إلى إلغاء الترخيص الممنوح.