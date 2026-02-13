- En
طلب الترخيص لطبع خرائط
المستندات المطلوبة:
- صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
- صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
- عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
- صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
- لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
- المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة.
- لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).
المعلومات المطلوبة:
- الهدف من وضع الخرائط أو المصورات.
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط أو مصورات لها.
- المستندات المنوي استعمالها.
- عدد النسخ والألوان.
- الإصطلاحات المنوي إتباعها والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.
- تعهد يتضمن ما يلي:
- عدم إظهار أي معلومات أو مواقع عسكرية.
- عدم وضع أي إحداثيات أو علامة على الخرائط أو المصورات، من شأنها أن تساعد على معرفة المواقع العسكرية بالضبط.
- أن يقدم إلى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية نسخة عن الخريطة الموضوعة أو المصوّر الموضوع قبل النشر.
- أن تُزوّد قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية ب /10/ عشر نسخ مجاناً من المستند النهائي.
- مهر الخرائط أو المصورات بعبارة "ممنوع تصديرها".
ملاحظة:
- ملف تصنيف المؤسسة ينظّم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.
مــدة إنجــازه:
- 30 يوماً.
الرسم المتوجب:
- لا شيء.