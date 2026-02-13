طلب الترخيص لطبع خرائط

المستندات المطلوبة:

  • صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
  • صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
  • عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
  • صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
  • لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
  • المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة.
  • لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).

المعلومات المطلوبة:

  • الهدف من وضع الخرائط أو المصورات.
  • المقياس المطلوب.
  • المنطقة المراد وضع خرائط أو مصورات لها.
  • المستندات المنوي استعمالها.
  • عدد النسخ والألوان.
  • الإصطلاحات المنوي إتباعها والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.
  • تعهد يتضمن ما يلي:
    • عدم إظهار أي معلومات أو مواقع عسكرية.
    • ‌عدم وضع أي إحداثيات أو علامة على الخرائط أو المصورات، من شأنها أن تساعد على معرفة المواقع العسكرية بالضبط.
    • ‌أن يقدم إلى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية نسخة عن الخريطة الموضوعة أو المصوّر الموضوع قبل النشر.
    • ‌أن تُزوّد قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية ب /10/ عشر نسخ مجاناً من المستند النهائي.
    • مهر الخرائط أو المصورات بعبارة "ممنوع تصديرها".

ملاحظة:

  • ملف تصنيف المؤسسة ينظّم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.

آلية سير الملف:

  • يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.

مــدة إنجــازه:

  • 30  يوماً.

الرسم المتوجب:

  • لا شيء.
