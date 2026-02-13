- En
طلب الترخيص للأعمال الطبوغرافية
المستندات المطلوبة:
- صورة عن الشهادة الصناعية للمؤسسة.
- صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة في السجل التجاري.
- عنوان المؤسسة وفروعها وأرقام الهاتف والفاكس.
- صورة عن إخراج قيد افرادي لصاحب أو لإصحاب المؤسسة مع عناوينهم وأرقام الهاتف.
- لائحة إسمية بالعناصر الفنية العاملة في المؤسسة.
- المعدات الفنية التي تمتلكها المؤسسة.
- لائحة بالأعمال المنفذة من قبل المؤسسة في حقل التصوير الجوي والطبوغرافيا (في لبنان وخارجه).
- تضمين كتاب الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترغب الإستحصال على ترخيص لتنفيذ مشروع ما لصالح مديرية الشؤون الجغرافية ما يلي:
- تصريح تثبت فيه أنها قامت سابقاً بتنفيذ مشروع مماثل.
- تعهد بفتح مكتب لها في لبنان بإمكانه القيام بالمسح الضوئي (Scanner) والترقيم (Digitalisation) لجميع الأفلام العائدة لهذا المشروع له الصفة القانونية المطلوبة لملاحقة وإنجاز العمل المطلوب شرط أن يبقى عاملاً حتى الإنتهاء من المشروع بأكمله.
- تعهد يتضمن ما يلي:
- عدم إظهار أي معلومات أو مواقع عسكرية.
- عدم وضع أي إحداثيات أو علامة على الخرائط أو المصورات، من شأنها أن تساعد على معرفة المواقع العسكرية بالضبط.
- أن يقدم إلى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية نسخة عن الخريطة الموضوعة أو المصوّر الموضوع قبل النشر.
- أن تزود قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية ب/10/ عشر نسخ مجاناً من المستند النهائي.
- مهر الخرائط أو المصورات بعبارة "ممنوع تصديرها".
المعلومات المطلوبة:
- موضوع المشروع.
- منطقة العمل.
- الجهة المستفيدة.
- نوع الأعمال النهائية (خرائط – إحداثيات ... الخ).
ملاحظة:
- ملف تصنيف المؤسسة ينظم من قبل مديرية الشؤون الجغرافية على ضوء المستندات المذكورة أعلاه.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا، وتستلم المعاملة منها.
مــدة إنجــازه:
- 30 يوماً.
الرسم المتوجب:
- لا شيء.